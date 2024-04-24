وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتعرض للضرب أثناء مظاهرات أمام منزل نتنياهو (فيديو)

تستمر المظاهرات الداخلية بدولة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة لأكثر من 200 يوم وسط هدنة وحيدة فقط في نوفمبر الماضي.

ضرب وزير إسرائيلي متطرف

وظهر فيديو بحسب مواقع التواصل الاجتماعي لضرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وسط رفع لافتات مكتوب عليها «لا فائز في الحرب على قطاع غزة» للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

مظاهرات أمام مقر نتنياهو

فيما تجمع مئات المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين عقب نشر الفصائل الفلسطينية فيديو لأسير إسرائيلي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتقصير والخيبة في الإفراج عن الأسرى.