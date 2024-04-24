وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتعرض للضرب أثناء مظاهرات أمام منزل نتنياهو (فيديو)
كتب:
عمرو حسني
11:21 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
مظاهرات داخل إسرائيل
تستمر المظاهرات الداخلية بدولة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة لأكثر من 200 يوم وسط هدنة وحيدة فقط في نوفمبر الماضي.
ضرب وزير إسرائيلي متطرف
وظهر فيديو بحسب مواقع التواصل الاجتماعي لضرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وسط رفع لافتات مكتوب عليها «لا فائز في الحرب على قطاع غزة» للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
مظاهرات أمام مقر نتنياهو
فيما تجمع مئات المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين عقب نشر الفصائل الفلسطينية فيديو لأسير إسرائيلي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتقصير والخيبة في الإفراج عن الأسرى.