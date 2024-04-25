استقرار أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه اليوم الخميس 25-4-2024

سجلت أسعار عملات دول البريكس حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024، ليسجل الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه

وسجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الصيني أمام الجنيه المصري

سجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سعر الروبل روسي مقابل الجنيه

وسجل الجنيه المصري 1.54 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.45 روبية.

سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البر الإثيوبي خلال تعاملات اليوم إلى 3.32 بير.

سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.15 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه

بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.50 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

يسجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 12.25 بيزو.