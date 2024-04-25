هل يجوز التعديل على العقارات المتصالح عليها بعد قبول الطلب؟.. قانوني يجيب

ينتظر أصحاب المباني والعقارات بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، في مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي شملت كل ما يخص المباني المخالفة وأوضاعها والتعامل معها، والتي من بينها هل يجوز التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح، هذا التساؤل الذي يشغل بال البعض، وقد لا يكونوا على دراية بإجابته، وهو ما يوضحه هذا التقرير.

هل يجوز التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح؟

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل هل يجوز التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح وفقًا لما جاء في القانون، مؤكّدًا أنَّه لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات في الأعمال المتصالح عليها حتى بعد صدور قرار قبول التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حظر إحداث أي تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني، واستثناء القري وتوابعها من ذلك.