«التنمية المحلية»: بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا 5 مايو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه من باب التيسير على المواطنين وفي إطار التحول الرقمي سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء إلكترونيا بداية من 5 مايو المقبل.

وأوضح خالد قاسم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يمكن للمواطن من أي مكان الدخول على الأبلكيشن الذي تعده وزارة التخطيط حاليا، ويكون متاحا على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، ثم تقديم طلب تصالح بالدخول على اللينك الخاص بذلك، أو الدخول على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لتقديم طلب التصالح، وملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، توفيرا للوقت والجهد، ومن باب التسهيل على المواطنين والإنجاز في تقديم الطلبات.

طلبات التصالح

وأضاف «قاسم»، أنه بمجرد إرسال المواطنين طلبات التصالح إلكترونيا، تتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي محل مٌخالفة البناء، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في إطار التخفيف عن المواطنين، وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

منظومة إلكترونية

وأوضح أن قانون التصالح الجديد يعمل وفق منظومة إلكترونية متكاملة من أجل سرعة الإنجاز ومنها التقديم عن طريق الموبايل، أيضا وفتح القانون باب التصالح أمام مخالفات البناء حتى آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.