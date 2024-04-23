10 حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون مخالفات البناء

ينتظر أصحاب العقارات تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في مايو المقبل؛ لتقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة وفقا للقانون، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حسب ما ذكرته لائحة قانون التصالح 187 لسنة 2023.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:

- تغيير استخدام أو نشاط العقار.

- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.

- التعدي على حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.