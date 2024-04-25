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خبير شؤون أمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
09:28 ص | الخميس 25 أبريل 2024
استمرار قصف الاحتلال للأراضي الفلسطينية

استمرار قصف الاحتلال للأراضي الفلسطينية

قال الخبير في الشؤون الأمريكية، الداه يعقوب، إنّ الإدارة الأمريكية والمنظمات السياسية الإسرائيلية غاضبة من التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي نظمها الطلاب داخل ساحات الجامعات سواء في كولومبيا أو المعهد التكنولوجي في ولاية ماساتشوستس، وغيرها من الولايات.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الزخم والدعم الكبير من قبل طلاب الجامعات الأمريكية لفلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار والقطيعة التامة بين الجامعات الأمريكية والإسرائيلية، جاء بسبب المشاهد والمجازر الدامية التي يشاهدها الطلاب يوميا.

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