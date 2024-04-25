خبير شؤون أمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية

قال الخبير في الشؤون الأمريكية، الداه يعقوب، إنّ الإدارة الأمريكية والمنظمات السياسية الإسرائيلية غاضبة من التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي نظمها الطلاب داخل ساحات الجامعات سواء في كولومبيا أو المعهد التكنولوجي في ولاية ماساتشوستس، وغيرها من الولايات.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الزخم والدعم الكبير من قبل طلاب الجامعات الأمريكية لفلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار والقطيعة التامة بين الجامعات الأمريكية والإسرائيلية، جاء بسبب المشاهد والمجازر الدامية التي يشاهدها الطلاب يوميا.