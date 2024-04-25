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الرئيس السيسي: سيناء شاهدة على قوة وصلابة شعب مصر في دحر المعتدين والغزاة

كتب:

شريف سليمان
10:10 ص | الخميس 25 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة وبطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين لحفظ حقوق الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكّل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسة للأمن القومي.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء: «سيناء التي تحررت بالحربِ والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمز خالد على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور».

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