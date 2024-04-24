سكرتارية المرأة باتحاد العمال تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتارية المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونائب رئيس نقابة البترول لشؤون المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

سكرتارية المرأة: ذكرى تحرير سيناء مصدر فخر للمصريين

وأكدت رئيس سكرتارية المرأة، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما وأبدا مصدر فخر للمصريين جميعًا، تذكرنا بانتصار أكتوبر المجيد، الذي ضحى فيه أبناء مصر البواسل، من رجال قواتنا المسلحة، بأرواحهم الطاهرة ودماءهم الذكية من أجل استعادة أرض سيناء المباركة، ضاربين أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة في سبيل العزة والكرامة والحفاظ على وحدة الوطن ومقدراته.

وقدمت عايدة محي الدين، تحية لشهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن مصر وارضها وصونا لكرامتها ودعت محى الدين، أن يحفظ الله مصرنا العزيزة الغالية، ويعيد هذه الذكرى بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، ولرئيس الجمهورية بدوام الصحة ودوام النجاح والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة، ولشعب مصر العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام.