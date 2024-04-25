مدير مكتبة الإسكندرية: نجيب محفوظ الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب هذا العام

تشارك مكتبة الإسكندرية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنطلق أعمال دورته الـ33 من يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل، ويقام بمركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

وقال الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان، إن المكتبة تشارك في هذه الدورة بشكل فعال خاصة وأن جمهورية مصر العربية هي ضيف الشرف، وأن الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية للمعرض، لأنه عميد الرواية العربية، وهو أول عربي يحصل جائزة نوبل.

ركن خاص في جناح مكتبات العالم

وأضاف الدكتور زايد، أن المكتبة تشارك بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان «نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع».

كما يشارك الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بندوة حول كتاب المعرض «كليلة ودمنة» حيث يقدم إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، كما يشارك المهندس أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حول «التحول الرقمي والرقمنة بوابة المعرفة والتمكين في القرن الحادي والعشرين: نظرة على دور مكتبة الإسكندرية»