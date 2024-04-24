مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير النقل والاتصالات الليتواني

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ماركوس سكواديس؛ وزير النقل والاتصالات الليتواني، يرافقه السفير رتوراس جايليوناسن؛ سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة ووفد ليتوانى رفيع المستوى، اليوم، للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

إهداء كتاب ذاكرة الإسكندرية لوزير النقل الليتواني

وقدم مدير المكتبة كتاب «ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية»، إهداء لوزير النقل والاتصالات الليتواني.

وزار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والخدمية بالمكتبة، كما تقفدوا مطبعة بولاق، إضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة، أعرب الوفد عن سعادتهم لما تحتويه المكتبة من كنوز ثمينة وإمكانيات حديثة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.