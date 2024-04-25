لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرؤية الاستراتيجية لتنمية سيناء أثبتت نجاحها

تقدم الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العظيمة، مؤكّدًا ملحمة من أعظم الملاحم التي قامت بها مصر في التاريخ المعاصر، من أجل مصر والمحافظة على كل ذرة تراب من أرض مصر.

ذكرى تحرير سيناء

وأشار «صبري»، في بيان له اليوم، إلى أنَّ مناسبة تحرير سيناء تحمل في قلوب المصريين جميعا خاصة أبناء القوات المسلحة «الذين يساهمون الآن في أعمال التنمية بجميع أنحاء سيناء» ذكرى عظيمة، ولا سيما مع مكانة هذه الأرض الطيبة التي تمثل سدس مساحة مصر، لافتا إلى أن ما يجرى من أعمال تنمية، كانت مطلوبة منذ زمن طويل، مؤكّدًا أنَّ الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تجاه تنمية سيناء أثبتت صحتها ونجاحها.

تحرير سيناء

وشدد على أن تحرير سيناء أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، روت دماؤهم الذكية هذه الأرض، ليؤكّد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما تشهده مدن وقرى المحافظة من تحركات نحو التنمية من جميع أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكل المرافق، وخاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية بخلاف توفير الخدمات العاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يؤكّد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء.