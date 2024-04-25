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«مستقبل وطن»: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية

كتب:

محمد أباظة
10:53 ص | الخميس 25 أبريل 2024
عبدالله السعيد

عبدالله السعيد

هنأ عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي، والقوات المسلحة، وشعب مصر، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وقال السعيد في بيان له، إن تحرير سيناء يمثل يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية، المليئة بالفخر والإنجازات والبطولات والتضحيات، وهو رمز لعزة وكبرياء وقوة وفخر هذا البلد.

ذكرى تحرير سيناء ملحمة بطولية 

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن المصريون قدموا ملحمة بطولية استعادوا به أرضنا الزكية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وأذاقوه شر هزيمة، وقدموا للعالم نموذجًا عظيمًا لقوة وعظمة العسكرية المصرية، وذكاء وفطنة الدبلوماسية المصرية.

وأضاف أن هذه الذكرى سُجلت بأحرف من نور في سجلات التاريخ، ويظل العالم بأثره ينحني تقديرا واحترامًا لما قدمه المصريون بدمائهم وأرواحهم، من أجل عزة وكرامة وطنهم.

ملحمة غير مسبوقة في عهد السيسي 

وتابع: «ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية نود أن نوجه التحية إلى الرئيس السيسي الذي يقود ملحمة غير مسبوقة من البناء والتعمير والتنمية على أرض سيناء الحبيبة.. ملحمة أعادت سيناء بحق لقلب النيل».

واختتم: «تحية لكل جموع الشعب المصري، وتحية لكل أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يحيا وطنهم».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.