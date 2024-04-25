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السيسي في ذكرى تحرير سيناء: تضحيات الشهداء وراء بقاء وصمود الوطن

كتب:

شريف سليمان
10:17 ص | الخميس 25 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه على مدار السنوات الماضية تعرضت مصرُ لاختبار جديد استهدف سيناء وخاضت حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أنَّه بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة مصر، مضيفًا «لكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف».

وقدم الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، التحية لشهداء مصر قائلًا: «كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الذكية نهرًا ارتوت منه رمال سيناء حتى تمّ تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب، تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية».

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