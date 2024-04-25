رئيس منظمة التعاون الاقتصادي يشيد بجهود «القومي للمرأة»

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كل من الدكتور كارلوس كوندي، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وشارلوت جويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

إشادة بتعاون المجلس مع المنظمة

وأشادت مايا مرسي بالتعاون المثمر بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يجرى من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه.

واستعرضت جهود المجلس في ضوء المشروع في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وتحدثت عن برنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذي يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات، من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل، وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.

وتطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني والعنف الذي تيسره التكنولوجيا، إذ يعد تحديا عالميا ملح يشكل بدوره حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار.

فيما أشاد كارلوس كوندي بجهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة، و ناقش أخر تطورات مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الذي يستهدف مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ويتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وعدم ترك أحد.