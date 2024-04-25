مصر تفوز بالمركز الأول في البطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اليوم الأول تنافس كبير بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية في مصر، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث.

كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (الرمح) على المستوى الفردي والزوجي والفرق والتي شهدت منافسات قوية بين جميع المشاركين، وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من (6) دول عربية.

وجاءت مصر في المركز الأول في منافسات الفردي بنتيجة (41.5) نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة (41) نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة (40) نقطة.

وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة (142) نقطة، فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة (140) نقطة، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة (32) نقطة.

وأعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول في الإعداد للبطولة التي تجسد أسمى معاني «الأخوة عبر الرياضة»، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.