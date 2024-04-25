كيفية اختيار أفضل نظارة شمسية لشكل وجهك.. «خطوات سهلة هتحافظ على عينيك»

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ينصح أطباء الرمد بضرورة ارتداء النظارات الشمسية في أثناء الخروج، وذلك للحفاظ على العينين من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وعلى الرغم من أنّ النظارات الشمسية مهمة لحماية العينين إلا أنها من الإكسسوارات التي لا يستطيع كثيرون الاستغناء عنها، لكن البعض لا يعرف كيفية اختيار النظارة الأنسب لشكل الوجه.

خبراء الموضة شاركوا نصائح لاختيار أنسب نظارة شمسية لشكل الوجه، وذلك عبر صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية، مؤكدين أنها ليست فقط لضمان الحماية الجيدة للعين، إنما لتعزيز ملامح الوجه والمظهر العام، إذ تضيف لمسة من الأناقة إلى أي ملابس.

أفضل النظارات الشمسية لشكل وجهك

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه مع وجود عدد كبير من الخيارات المتاحة، قد يكون اختيار النظارة المثالية أمرًا شاقًا، لكنهم وضعوا عدة نصائح لاختيار الإطارات والعدسات، وكذلك العثور على المقاس المناسب لشكل الوجه: «يلعب شكل وجهك دورًا مهمًا في تحديد النظارات الشمسية التي تناسب ملامحك بشكل أفضل».

النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه البيضاوي

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية، تتميز الوجوه البيضاوية بأنها قابلة للتكيف ومتناسبة بشكل جيد، مما يجعلها مناسبة تمامًا لمختلف أنماط النظارات الشمسية، لذا عليك اختيار الإطارات التي تحافظ على التوازن الطبيعي لوجهك، فاختر النظارات الشمسية على شكل عين القطة، إذ تحمي عينيكِ وتضيف لمسة من الأناقة إلى مظهرك.

النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه المستدير

النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه المستدير، هي التي تكون على شكل هندسي مثل الإطارات المربعة أو المستطيلة، وتوفر تباينًا مع المنحنيات الناعمة لوجهك، كما أنّ النظارات الشمسية كبيرة الحجم ذات التصميمات الجريئة يمكن أنّ تساعد أيضًا في إطالة وجهك وإضافة لمسة عصرية لمظهرك.

النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه المربع

النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه المربع، هي البيضاوية أو المستديرة ذات الحواف المنحنية لتخفيف الخطوط الحادة في وجهك، ويمكن أنّ تساعد الإطارات الدائرية أو على شكل فراشة في تحقيق التوازن بين نسب وجهك وإضافة لمسة من الرقي، وذلك لتميز الوجوه المربعة بملامح قوية وزاوية تكملها إطارات أكثر نعومة ودائرية.

النظارة الشمسية المناسبة للوجه على شكل قلب

النظارة الشمسية المناسبة للوجه على شكل قلب، تكون إطارات عين القطة أو الفراشة، إذ يتميز أصحاب ذلك الوجه بجبهة عريضة وذقن ضيقة، وهذا يعني اختيار أنماط ذات قيعان أوسع وقمم أضيق.