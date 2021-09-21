النظارات المُقلدة تغزو السوق وتحريك سعر «الأصلي» 20%

أكدت مصادر بالغرف التجارية، تحريك أسعار النظارات الأصلية بنسبة تصل إلى 20%، مقابل تراجع في أسعار النظارات المقلدة بالسوق المحلي التي غزت الأسواق بشكل كبير.

شعبة البصريات: 8 آلاف محل غير مرخص لبيع نظارات مقلدة

قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أكشاك الباعة الجائلين وتجار الأرصفة والمحال غير المرخصة بلغ عددها 8 آلاف.

وتابع المغربي، أن التجار يهربون النظارات المقلدة والعدسات اللاصقة وغير المطابقة للمواصفات عبر المنافذ الجمركية المختلفة وتبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه.

النظارات المقلدة يتم استيرادها من الصين

أوضح رئيس الشعبة العامة للبصريات، أن النظارات المقلدة يتم استيرادها من الصين، وذلك لرخص سعرها وملائمتها لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات طالبوا بمنع تقليد النظارات الأصلية.

وأضاف المغربي، أن أصحاب محلات البصريات دعت الجمارك بضرورة منع دخول السلع المقلدة إلى الأسواق المصرية، والتأكد من سلامة المواصفات، كما طالب أصحاب العلامات التجارية الأصلية في توفير نوعيات مقبولة السعر للمستهلك الذي لا يستطيع شراء النظارات الأصلية غالية الثمن، بالإضافة إلى توفير نوعيات «الاوت لت» للنظارات المشهورة حتى يتجنب المستهلك اللجوء للنظارات المقلدة.

تهريب النظارات داخل شحنات لعب الأطفال

وفى سياق متصل قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، في تصريحات صحفية، إنه أشهر طرق تهريب النظارات والعدسات المزيفة في داخل شحنات لعب الأطفال والأجهزة الكهربية والإلكترونية.

وأوضح شيحة، أن النظارات والعدسات غير المطابقة للمواصفات تصنع من خامات رديئة ومغشوشة تؤثر على العين وتصيبها بحساسية شديدة وتضعف النظر، موضحًَا أنه لابد من استخدام العدسات المصنوعة من مادة تسمى «بلورايز»، وتحمى العين من الأشعة المضرة، وتجعل الرؤية أوضح، وتحميها من الأتربة وأشعة الشمس.