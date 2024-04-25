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السيسي: يوم تحرير سيناء يعكس قوة الإرادة المصرية وقدرة الشعب على صنع المستحيل

كتب:

شريف سليمان
02:31 م | الخميس 25 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تحرير سيناء يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرض مصر. 

ودوّن الرئيس السيسي عبر صفحته على فيسبوك: «نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا».

وأضاف: «نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة».

وتابع: «تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدًا على قدرة الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته، فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم».

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