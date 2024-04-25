«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

قدّمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خالص التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء واسترداد الأرض الغالية على نفوس كل المصريين والتي ضحى المصريين بأرواحهم فداء لها.

كما وجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكافة قيادات ورجال القوات المسلحة، وضباط الصف والجنود، وإلى شهداء مصر البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي، وإلى الشعب المصري العظيم صاحب الإرادة القوية في البناء والتعمير.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ ذكرى استرداد سيناء ترسخ في أذهاننا دور الشعب المصري في بناء وطنه، وقدرة قواته المسلحة في الحفاظ على الامن والامان والاستقرار والمشاركة باليد التي تبني واليد التي تحمل السلاح دفاعا عن الوطن.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنّ الحروب التي خاضتها مصر حتى يوم استرداد كامل ترابها بعودة سيناء إلى أحضانها، تركت من ورائها عددا كبيرا من الأشخاص الذين فقدوا جزءا من أجسامهم وأصبحوا من بعدها رمزا للحياة من خلال إعاقتهم، ولهم بهذه المناسبة تحية وتقدير على أدوارهم وبطولاتهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الأشخاص ذوي الاعاقة لهم دور كبير وحيوي في بناء الجمهورية الجديدة والمشاركة في إرساء دعائمها التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كونهم جزء من تراب و نسيج هذا الوطن.

وحيت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صمود الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والتغلب على كل الظروف والتحديات التي واجهتها لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية والعمران على أرض الفيروز.