وكيل «صحة الشيوخ»: تنمية وتعمير سيناء «إنجاز حقيقي» في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن سيناء تمثل قيمة غالية وعزيزة في تاريخ مصر، وذكرى سيناء تحرير سيناء تذكر ملايين المصريين بالبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة على مدى تاريخها.

سيناء قطعة غالية من الوطن

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تنمية سيناء وتعميرها بعد القضاء على الإرهاب إنجاز حقيقي يدعو للفخر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد على تضافر جهود الدولة المصرية في الارتقاء بسيناء وتنميتها ووجود خطة متكاملة ومحددة لتعمير سيناء وتعويض سنوات الإهمال وما عايشته تحت الاحتلال والإرهاب سنوات عدة.

وأضاف أن سيناء ستظل بؤرة اهتمام كبرى وفي عقل وقلب القيادة السياسية، والدولة المصرية أرست الأمن والاستقرار هناك، فالقيادة السياسية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى، بكل المجالات، الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى البنية التحتية التى شهدت نقلة نوعية كبيرة، وهو ما يحسب للسيسي.

تحقيق إنجازات ضخمة

وشدد على أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار، وتحققت التنمية الشاملة المستدامة بعد سنوات من المعاناة.

واختتم أن تعمير وتنمية سيناء إنجاز حقيقي، وعلى مدار 10 سنوات نموذج حقيقى للجمهورية الجديدة، وتكشف عن إرادة الوطن في التعمير بعد الحرب على الإرهاب.