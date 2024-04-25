استشهاد الطفلة صابرين الروح ضحية العدوان الإسرائيلي على غزة (خاص)

أعلن رامي جودة، عم الطفلة الفلسطينية صابرين الروح، التي خرجت من رحم أمها المتوفية حية، عن استشهاد الطفلة، إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك في تصريح خاص لـ«الوطن».

وقال جودة إنه منذ ساعات أبلغه الطبيب محمد سلامة، المشرف على علاج الطفلة صابرين الروح، أن حالتها الصحية متدهورة، وتجد صعوبة في التنفس، ليبلغه منذ دقائق بأن الطفلة استشهدت، قائلاً له: «عملت كل اللي بقدر عليه وهذا قضاء الله وقدره».

ووسط حالة صدمة من رامي جودة، الذي كان يعتبر «صابرين الروح»هي الشيء الوحيد المتبقي له من رائحة أخيه المرحوم شكري ورفيق دربه قال: «إيش بدي أحكي.. مضلش حكي أحكيه».

وكان رامي وعائلته يأملون في حياة الطفلة، معتبرين إياها هي من تخفف من فاجعة رحيل والديها، لتفجع العائلة من جديدة بخبر استشهاد الطفلة، وتزداد آلام على آلامهم.