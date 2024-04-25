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ممثلة الرئيس الأوكراني في القرم: نكافح لاستعادة أراضينا

كتب:

منتصر سليمان
04:32 م | الخميس 25 أبريل 2024
الحرب الروسية الأوكرانية _ صورة أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية _ صورة أرشيفية

قالت ممثلة الرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم، تاميلا تاشيفا، إن بلدها تكافح لاستعادة أراضيها، وهناك كثير من التوترات بشأن شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت: «هناك الكثير من الدعم نتلقاه من الحلفاء والشركاء لإيمانهم بالقضية الأوكرانية، فالصواريخ بعيدة المدى لها أهمية كبيرة وسنبذل قصارى جهدنا لتحرير شبه جزيرة القرم».

وتابعت: «ليس لدينا أي اعتبار فيما يخص الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا، ونأسف لعدم وجود إمكانية للضغط على روسيا والسبيل الوحيد للسلام هو الإنهاء السلمي للأزمة».

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بقلم منتصر سليمان