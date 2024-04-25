رئيس لجنة التحكيم في البطولة العسكرية للفروسية: مصر مؤهلة لاستضافة «بطولات عالم»

أكد الدكتور محمد الشربيني، رئيس لجنة التحكيم في البطولة العسكرية العربية الأولى للفروسية، إعجابه بالتجهيزات الموجودة في البطولة العربية العسكرية للفروسية «مصر 2024»، مؤكدًا أنه يوجد فيه بنية تحتية غير مسبوقة، من حيث حجم الملاعب ومستوى التجهيزات، مشيرًا إلى أن الإمكانيات والقدرات التي شاهدها في المدينة الرياضية الأوليمبية في العاصمة الجديدة، تسمح باستضافة مصر لبطولات أوليمبية في المستقبل، وبطولات عالم أيضًا في رياضات مختلفة سواء في رياضة الفروسية، أو غيرها من البطولات.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن مستوى المشاركين في البطولة من مصر ودول المنطقة «متميز»، سواء من الناشئين أو كبار السن.

وأوضح أن مصر ستستضيف بطولات أخرى في رياضة الفروسية في الأشهر المقبلة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك بعد افتتاح أولى البطولات في نادي الفروسية بالعاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن مصر وفرت الخيول للمشاركين في البطولة، وأن كل الفرسان العرب المشاركين في البطولة عبروا عن إعجابهم وتقديرهم للمستوى الجيد والمتميز للبطولة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر حصلت المركز الأول في البطولة وقطر على المركز الثاني وروسيا في المركز الثالث.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس جمهورية يحضر بطولة الفروسية في مصر، معبرًا عن تقديره لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف الرياضات في مصر، وهو الأمر الذي من شأنه الارتقاء بتصنيف وقدرات الفرق الرياضية المصرية سواء في رياضة الفروسية أو في مختلف البطولات.