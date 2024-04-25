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فائز ببطولة الفروسية للناشئين على هامش «البطولة العسكرية»: منبهر بـ«نادي العاصمة»

كتب:

محمد مجدي
تصوير:

محمد مدين
04:26 م | الخميس 25 أبريل 2024
حمزة أسامة أمين، مصري فائز بالمركز الأول بإحدى بطولات الناشئين المنظمة على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية «مصر 2024»

حمزة أسامة أمين، مصري فائز بالمركز الأول بإحدى بطولات الناشئين المنظمة على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية «مصر 2024»

أكد حمزة أسامة أمين، مصري فائز بالمركز الأول بإحدى بطولات الناشئين المنظمة على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية «مصر 2024»، انبهاره بمستوى نادي الفروسية في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه أكبر من النوادي التقليدية، ومزود بإمكانيات أكبر تساعد كل المشاركين على التألق والتميز في البطولة.

وأضاف حمزة أسامة، في تصريح لـ«الوطن»، والذي يلعب رياضة الفروسية في نادي فروسية القوات المسلحة، أنهم يستعدون للبطولة منذ فترة طويلة، مؤكدًا رغبته دائمًا على الفوز ورفع اسم مصر عاليًا خفاقًا.

ولفت إلى أنه لم يكن يتخيل أن مصر ستضم نوادي فروسية على أعلى مستوى مثل نادي الفروسية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه يُضاهي كبرى نوادي الفروسية في العالم.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.