كاتب صحفي: مصر تخوض معارك دبلوماسية من أجل حقوق الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الدولة المصرية الآن في خضم عالم متغير، وبالتالي نحن في حاجة دومًا إلى أن نحصل على القدوة والمثل في كل ما قدمته مصر عبر تاريخها الطويل سواء في القضية الفلسطينية، أو في التعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية والإقليمية.

كلمة الرئيس السيسي فى ذكرى تحرير سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، قائلًا «أما عن كلمة الرئيس السيسي فى ذكرى تحرير سيناء، فإن فكرة أن يكون هناك تأكيد على قوة وإرادة وصلابة الإرادة المصرية في استرداد كل شبر من أرضنا، وهذه هي النقطة المهمة بشكل كبير لأنه لا أحد يحارب من أجل الحرب».

تحقيق السلام

وتابع: «الحرب دائمًا هدفها بالدرجة الأولى هو تحقيق السلام، ولكن حينما تفشل كل الطرق السلمية في استرداد الأرض فليس أمام الدولة سوى الحرب، وبالتالى الفكرة قائمة على تحقيق الإرادة المصرية في استرداد الأرض الوطنية، وكل شبر من أرض مصر».

وأكمل: «لا يستطيع أحد أن يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية، مصر قدمت أكثر من 100 ألف شهيد على مدى جوالات المواجهة الأربعة، ومصر حتى الآن تخوض معارك في الدبلوماسية المصرية من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل استرداد حقوقه».