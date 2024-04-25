بريطانيا: سنواصل تشديد الرقابة على إيران لمنع تطويرها وتصديرها للأسلحة الفتاكة

قالت الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة تستهدف قدرة إيران على إطلاق طائرات مسيرة من خلال حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أنهم سيواصلون بالتعاون مع شركائهم تشديد الرقابة على قدرة إيران على تطوير وتصدير الأسلحة الفتاكة، و«سنحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».