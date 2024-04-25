تفاصيل بناء ميناء أمريكي جديد في غزة للمساعدات.. سينتهي خلال أسبوع

بعد أكثر من شهر ونصف على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بناء ميناء في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، كشفت صور الأقمار الصناعية، أن الجيش الأمريكي يجري خلال الوقت الحالي، بناء ميناء جديد لجلب المزيد من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مع استمرار الحرب على غزة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية.

وكشفت «أسوشيتد برس» أن أعمال البناء كانت تسير بسرعة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، انطلاقًا من الصور، ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن الميناء قد يصبح جاهزًا في وقت مبكر خلال أسبوع من الآن.

الميناء يقع جنوب غرب مدينة غزة

يقع الميناء جنوب غرب مدينة غزة، وهي منطقة كانت الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القطاع قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع، مما دفع أكثر من مليون شخص للنزوح جنوبًا نحو مدينة رفح الفلسطينية، ويأتي تشييده في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية واسعة بسبب بطء تدفق المساعدات إلى المنطقة.

أعمال البناء بدأت منذ أكثر من أسبوعين

تظهر صور الأقمار الصناعية، التي التقطتها إحدى الشركات، أن أعمال البناء في الموقع بدأت منذ أكثر من أسبوعين، وتقع المنطقة شمال الطريق الذي يربط بين غزة والذي بناه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان.

شاحنات وآلات ثقيلة

في صور الأقمار الصناعية، يمكن رؤية الشاحنات والآلات الثقيلة في صورة تم التقاطها قبل أسبوع، ويفصل ساتر ترابي المنطقة عن المباني المجاورة.

من المحتمل أن يتكون الميناء من ثلاث مناطق، واحدة تسيطر عليها إسرائيل حيث يتم إنزال المساعدات من الرصيف، وأخرى حيث سيتم نقل المساعدات، وثالثة حيث سينتظر السائقون الفلسطينيون المتعاقدون مع الأمم المتحدة لاستلام المساعدات قبل إحضارها، وفقًا لما كشفته «أسوشيتد برس».

إنشاء مواقع أسلحة للتحكم عند بعد.. ومعارضة الأمم المتحدة

مع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إن العديد من النقاط التي لم يتم وضع حلًا لها، تتعلق بكيفية تعامل الإسرائيليين مع أمن الميناء، وبحسب ما ورد يسعى الجيش إلى إنشاء مواقع أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة.

وصرح مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل ستلعب دورًا في أمن الرصيف، ونقل بعض المساعدات منه إلى الشاطئ، على الرغم من أن مدى المشاركة الإسرائيلية المخطط لها لا يزال غير واضح.