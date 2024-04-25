مدير الأمم المتحدة بالعراق: نستهدف علاج وتأهيل المدمنين على غرار تجربة مصر

أشاد الدكتور علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكّداً أنَّ الصندوق أصبح «بيت خبرة» للكثير من الدول على مستوى المنطقة.

عرض التجربة المصرية والاستفادة منها

وأكّد مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق في تقرير صادر عن الصندوق، أنَّ الزيارات الميدانية لوفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى دولة العراق والالتقاء بوزير الداخلية العراقي، والجهات المعنية تأتي لعرض التجربة المصرية والاستفادة منها والتي أسفرت عن نجاح كبير في عدم الاقتصار بدولة العراق على المكافحة فقط، وأصبح الاهتمام حاليًا بمنظومة علاج وتأهيل مرضى الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.

التمكين الاقتصادي للمتعافين

وقدم البرير الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أوجه الدعم لدولة العراق في مجال خفض الطلب على المخدرات، ودعمها في كيفية الاستفادة من تجربة الوزارة والصندوق في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، وأيضًا دبلوم خفض الطلب على المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة.