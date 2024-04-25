وصول مساعدات التحالف الوطني لأهل غزة.. قوافل جديدة

وصلت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها جمعية رسالة، إلى أهالينا في غزة، في إطار أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ اندلاع الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

أعمال التحالف الوطني

أوضحت «رسالة» في بيان لها، أنها شاركت في إطار أعمال التحالف الوطني بـ237 تريلا محملة بالمواد الغذائية، وكراتين المياه واللبن والمستلزمات الطبية والملابس والبطاطين وأدوات النظافة، لتوصيلها إلى أهالينا بغزة.

واستمرت مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة، إذ أطلق التحالف القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، التي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.