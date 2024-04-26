خبير: توفير التمويل من صندوق النقد يعزز الاستقرار الاقتصادي للدول النامية

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض إلى 70 مليار دولار بعد اجتماعات الربيع، تزيد من أهمية حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي.

اجتماعات الربيع

وأكد «خضر» في تصريحات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق النقد الدولي يعتبر من أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي حالة زيادة حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي، ستتوفر لهذه الدول مزيد من الفرص للحصول على التمويل والدعم المالي من الصندوق.

وأشار إلى أن هذا التمويل يُساعد في تعزيز ركائز التنمية في الدول النامية من خلال تمويل مشروعات التنمية المختلفة مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراض

وأضاف أن زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراض، يمكن أن تحقق المزايا التالية للدول النامية في دعم ركائز التنمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، حيث يمكن للدول النامية الاستفادة من التمويل الإضافي لتطوير الطرق والموانئ والشبكات الكهربائية، ويحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز النمو الاقتصادي.

استخدام التمويل الإضافي

واختتم: يمكن للدول النامية استخدام التمويل الإضافي لتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يترتب تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة، مضيفا أن توفير التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية، حيث يمكن أن يقلل من التقلبات الاقتصادية ويٌعزز الثقة في الأسواق المالية والاستثمارات.