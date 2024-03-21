مديرة صندوق النقد الدولي: محافظو البنوك المركزية يواجهون تحديات عديدة

علقت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك، التي لجأت لتثبيت سعر الفائدة، أمس الأربعاء، قائلة: «يواجه محافظو البنوك المركزية العديد من التحديات وتتزايد الأصوات المنادية بخفض أسعار الفائدة، حتى ولو كان ذلك سابقًا لأوانه».

وأوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان، أن محافظي البنوك المركزية نجحوا في إدارة الأزمة بفاعلية، وأطلقوا العنان للتيسير النقدي القوي الذي ساعد في منع الانهيار المالي العالمي وتسريع التعافي.

وقالت إنه عندما تلعب كل من البنوك المركزية والحكومات أدوارها، فإننا نرى سيطرة أفضل على التضخم، ونموًا أفضل وتشغيل العمالة، وانخفاض المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وتابعت مع تحول التركيز نحو استعادة استقرار الأسعار، شدد محافظو البنوك المركزية السياسة النقدية بشكل مناسب - وإن كان ذلك على جداول زمنية مختلفة، وساعدت استجابتهم في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة في أغلب البلدان حتى مع وصول زيادات الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وكانت الأسواق الناشئة رائدة في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر وبقوة، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مصداقيتها.