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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
01:24 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
برج الحوت

برج الحوت

يتميز برج الحوت بالحب والحنان، وهو شخص إيجابي محب للحياة والمرح والسفر والعطاء والكرم وجيد التواصل، محب لتكوين العلاقات والصداقات، يمكنه التعامل بحرفية مع جميع الفئات، يمتلك القدرة على التخلص من أى مشكلات.

ومن مشاهير برج الحوت، أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

استعمل مهارات الاتصال مع العملاء، لتحتل مكانة جيدة في العمل باجتياز الاختبارات التنافسية دون صعوبة كبيرة، كن هادئًا، وقم بتقييم خياراتك واطلب المشورة المهنية إذا لزم الأمر. 

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك يا برج الحوت بالحافظ على هدوئك أثناء وجود خلافات مع حبيبك، وقد يكون شريكك عنيدًا اليوم، وقد يحاول استفزازك بالكلمات، ومع ذلك، لا تفقد الهدوء وحدثه بصراحة.

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بقلم صفية النجار