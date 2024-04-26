أستاذ علوم سياسية: مساعدات التحالف الوطني لغزة تؤكد دور مصر بالقضية

تعمل كل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على تكثيف جهودها في تحضير وإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها الأهالي داخل القطاع.

المساعدات المرسلة إلى غزة

وخلال الفترة الأخيرة، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية السابعة المرسلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ، بمشاركة العديد من مؤسسات التحالف المختلفة، وشملت تلك المساعدات القطاعات المختلفة، كالمساعدات الطبية والغذائية والملابس وغيرها من التي قد يحتاج إليها الأهالي في القطاع.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حرص الدولة المصرية على تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومساندة الشعب الشقيق في هذه الأزمة، خير دليل على الدور المستمر الذي تقوم به مصر دون توقف في تلك القضية.

دور مصر في حفظ السلام بالمنطقة

وأشار إلى أن الدولة المصرية لها دور لا يمكن إنكاره في حل هذه الأزمة، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، فضلًا عن أن العالم كله يعول على مصر مسؤولية الحفاظ على استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «تظل مصر هي صوت العقل في المنطقة بالرغم من الصراعات المختلفة في المنطقة، والتحالف الوطني يقدم ملحمة في جانب المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة بشكل مستمر».