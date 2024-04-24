7 مشاهد مرعبة بالمقابر الجماعية في قطاع غزة.. جثث مقيدة وأعضاء مبتورة

مشاهد مرعبة بعد اكتشاف المقابر الجماعية المجاورة لمستشفيات قطاع غزة، حيث اكتشف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مقابر جماعية داخل مستشفى ناصر الطبي مقابل مبنى قسم أمراض الكلى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأيضًا مستشفى الشفاء، وذلك نتيجة للمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، في مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

مشاهد مرعبة من مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة

أبرز 7 مشاهد من المقابر الجماعية بمستشفيات قطاع غزة، حسبما أعلنت صحيفة «الجارديان» البريطانية والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- مدفونة في أعماق الأرض ومغطاة بالنفايات.

2- شملت جثث لكبار السن والنساء والجرحى.

3- كانت تحتوي على جثث لموتى مقيدين من أيديهم.

4- اشتملت على جثث لأموات مجردين من ملابسهم.

5- وجدت عناصر الدفاع المدني 310 جثث في مستشفى ناصر، و30 جثة في مستشفى الشفاء.

6- اشتملت رفات الموتى على جماجم مدفونة في الأرض، وأعضاء بشرية مبتورة أيدي وأرجل وجثث متحللة لشهداء من قطاع غزة.

7- يواصل عمال الإنقاذ الحفر عبر الأرض الرملية والعمل في محاولة منهم لاستخراج مزيد من الجثث خارج المستشفى وفي محيطه.