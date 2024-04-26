اعتقال وزير الزراعة الأوكراني بتهمة الاستيلاء على أرض بـ7 ملايين دولار

اعتقلت السلطات الأوكرانية وزير الزراعة، ميكولا سولسكي، بعد أن تم اتهامه كمشتبه به رسميًا في تحقيق فساد بملايين الدولارات، حيث كان ميكولا سولسكي متهم بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض تبلغ قيمتها أكثر من 7 ملايين دولار عندما كان رئيسًا لشركة زراعية كبرى ونائبًا في البرلمان، مما تسبب في القبض عليه ومحاكمته.

كييف تعاني من قضايا الفساد

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن كييف، التي تعاني من فضائح فساد خطيرة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي تعهدت بتعزيز جهود مكافحة الفساد كجزء من محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اتهام سولسكي بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض تبلغ قيمتها أكثر من 7 ملايين

واتهم وزير زراعة أوكرانيا بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض تبلغ قيمتها أكثر من 7 ملايين دولار عندما كان رئيسًا لشركة زراعية كبرى وعضوًا في البرلمان، وقال ممثلو الادعاء إن محكمة مكافحة الفساد أمرت باحتجازه حتى 24 يونيو، وتم تحديد الكفالة بمبلغ 75.7 مليون هريفنيا وهي ما يعادل 1.9 مليون دولار، وقدم وزير الزراعة الأوكراني استقالته هذا الأسبوع ووعد بالتعاون مع التحقيق والرد على أسئلة المحققين والتجاوب معهم.