«الإغاثة الطبية في غزة»: المقابر الجماعية بالقطاع تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور عائد ياغي، إنَّ المقابر الجماعية في القطاع تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ياغي: نعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

وأضاف عائد ياغي في تصريحاته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل «جرائم الاحتلال تستدعي محاسبة القوات الإسرائيلية على ما ترتكبه من انتهاكات».

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: «نعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتقديمها للمنظمات الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال».