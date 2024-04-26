استمرار فعاليات البطولة العربية للفروسية بمدينة مصر في العاصمة الإدارية

تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري، بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد «بالسيف» بالنسبة للفرق، التي نُظمت على هامش البطولة العربية، عن حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة.

وأسفرت نتائج فردي السيف، عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هامليت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة.

وكرّم الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، واللواء أ ح إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة، وسفير روندا بالقاهرة، اللاعبين أوائل الفردي والفرق في التقاط الأوتاد.