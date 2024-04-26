«الداخلية»: ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1629 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

كما أسفرت جهود إدارة شرطة الكهرباء عن ضبط 17191 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود إدارة مباحث الضرائب عن ضبط 274 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 102 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.