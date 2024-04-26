الأجهزة الأمنية تنفذ حملة لمتابعة التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أهالي قرية الجميزة بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية، من رفع سائقي سيارات الأجرة تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بالقواعد المقررة في هذا الشأن.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة بالمنطقة محل الشكوى، لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المقررة، إذ أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط «2152 مخالفة مرورية».

وجارِ استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات كافة.