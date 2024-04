احتجاجات عنيفة في معهد الدراسات السياسية بفرنسا ضد الحرب على غزة

احتل متظاهرون مناهضون لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة مبنى معهد الدراسات السياسية في باريس، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات في الولايات المتحدة على إغلاق مخيمات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء أمريكا.

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطلاب من جميع أنحاء باريس تجمعوا للاحتجاج على الحرب المستمرة في غزة، وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وتقول تقارير أخرى إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

FRENCH STUDENTS JOIN PRO-PALESTINE PROTEST MOVEMENT



Students from all over Paris gathered to protest Israel’s actions in Gaza and demand Macron push for a ceasefire.pic.twitter.com/R4JjeQutZP