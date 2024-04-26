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احتجاجات عنيفة في معهد الدراسات السياسية بفرنسا ضد الحرب على غزة

كتب:

أحمد حامد دياب
04:52 م | الجمعة 26 أبريل 2024
تجمع الطلاب أمام معهد الدراسات السياسية في باريس

تجمع الطلاب أمام معهد الدراسات السياسية في باريس

احتل متظاهرون مناهضون لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة مبنى معهد الدراسات السياسية في باريس، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات في الولايات المتحدة على إغلاق مخيمات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء أمريكا.

تجمع الطلاب من أنحاء باريس احتجاجا على الحرب المستمرة بغزة

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الطلاب من جميع أنحاء باريس تجمعوا للاحتجاج على الحرب المستمرة في غزة، وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

وتقول تقارير أخرى إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

الحرب على غزة

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسببت حتى الآن في استشهاد واصابة أكثر من 112 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الأن، بسبب وجود جثث للشهداء تحت أنقاض بيوتهم، بعدما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة من الوصول إليهم.

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بقلم أحمد حامد دياب