معلومات عن عالمة الفلسفة المعتقلة بسبب تأييدها مظاهرات غزة.. كتبت 80 مقالا

اعتقلت السلطات الأمريكية الدكتورة نويل مكافي، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة وأستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة إيموري الأمريكية بسبب مشاركتها في تظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وتدعمها واشنطن، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد واصابة أكثر من 112 ألف شهيد ومصاب أغلبهم من النساء والأطفال.

متخصصة في الفلسفة النسوية والتحليل النفسي

وذكر الموقع الرسمي لجامعة إيموري، معلومات عن نويل مكافي، مشيرا إلى أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تكساس عام 1998، ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة ويسكونسن ماديسون عام 1990، ودرجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ديوك عام 1987.

ودرست مكافي في عدد من الجامعات بالإضافة إلى كونها أستاذة ورئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري، فهي حاصلة على تعيين ثانوي كأستاذة للطب النفسي والعلوم السلوكية، وهي أيضًا عضو هيئة تدريس في معهد التحليل النفسي بجامعة إيموري، ومدير برنامج دراسات التحليل النفسي في إيموري؛ ورئيس كلية التحليل النفسي في جامعة إيموري.

كتبت 80 مقالا و5 كتب

وأضاف الموقع أن مكافي أكثر من 80 مقالاً في الفلسفة والتحليل النفسي ولها خمسة كتب، بما في ذلك الخوف من الانهيار: السياسة والتحليل النفسي «كولومبيا، 2019»، الذي فاز بجائزة الجمعية الأمريكية للتحليل النفسي عام 2020، وكتب «النسوية: انغماس سريع والديمقراطية واللاوعي السياسي، وجوليا كريستيفا، وهابرماس وكريستيفا والمواطنة».

وشغلت مكافي منصب عضو في مجلس إدارة القسم النسوي في موسوعة ستانفورد للفلسفة، حيث تشرف على عشرات الإدخالات في النظرية النسوية، ومحررة مشاركة لمجلة كيترينج.