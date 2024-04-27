سالي تطلب الخلع بعد 15 عاما بسبب رفضه تحقيق أمنيتها.. ما القصة؟

شجار نشب بينهما على مرأى ومسمع الجميع، كان هو السبب في إزالة الستار الذي وضعه الزوج على طباعه، ومع الأيام باتت الحياة بلا طعم أو لون، مجردة من المشاعر بوجود المشكلات، على حد تعبير «سالي. هـ» لـ«الوطن»، لتحكي تفاصيل 15 عاما كان ختامها دعوى خلع بسبب رفضه تحقيق أُمنية حياتها، التي وعدها بها قبل الزواج، ليكون مصير الزيجة في ملف على أرفف السجل داخل محكمة الأسرة.. فما القصة؟

تفاصيل 15 سنة زواج

سنوات عِدة عاشتها «سالي» 38 سنة، وهي تؤجل أحلامها وحياتها من أجل الآخرين، ولتحافظ على حياتها مستقرة هادئة قدر الإمكان، رغم أنها وقعت في قبضة رجل أناني لا يهتم لمشاعر أحد، وكأن الزمان يعيد نفسه وتزوجت من رجل حاد الطباع مثل والدها، وبدأت قصتها بعد أن استيقظت من النوم قبل 16 عاما، على صوت زغاريد ووالدتها تهنأها بخطبتها على أحد جيرانهم، ولم يكن لديها حق الاعتراض، فاستسلمت للأمر الواقع، حسب حديثها.

بعد أن تمم والدها معه كل شيء جاء ليخبرها أنهم لم يقيموا حفل زفاف، لكنها رفضت لأنها تحلم بالليلة التي تلبس بها الفستان الأبيض، وبعد رفضها قابلها بحل يرضيهما، ووعدها بإقامة حفل زفاف كبير بعد الزواج، لأنه صرف كل قرش معه على تجهيزات شقة الزوجية، واقتنعت «سالي»، وبعد الزواج.. ظهرت بعد الخلافات التي تشوب أي علاقة جديدة ومنزل، لكنها كانت قادرة على التأقلم، وفق حديثها.

بعد أول عام من الزواج أنجبت توأم، لكنها لم تنس وعده لها، وكلما فتحت معه الحوار غضبت وتحجج بالمصروفات، على الرغم من يسار حاله، وظلت على هذا الحال سنوات طويلة، وهي تعيش من أجله وأولادها، وتقسم وقتها بين العمل والمنزل وتساعده في مصروفات البيت، حتى أنها مؤخرًا ادخرت أموالا حتى تقيم حفل الزفاف لكنه عاند معها.. حسب حديث «سالي».

سبب لجوئها لمحكمة الأسرة

«بعد ما رفض يعملي فرح بسبب الالتزامات المالية اللي علينا، طلبت منه إننا نعمل حفلة صغيره ألبس فيها فستان أبيض ونعزم أهلنا القريبين بالفلوس اللي حوشتها، لكنه رفض، وأخد مني الفلوس بحجة شغله وأنا ساعدته كالعادة، لكن مكنتش أعرف أنه أخد الفلوس وأدها لأخته عشان تعمل لبنتها فرح وتساعد بنتها، على الرغم من أنه لو كان عرفني السبب مكنتش هعترض»، وفق حديث الزوجة.

«من وقتها اتخانقنا قدام أهله لكنه تطاول علي بالكلام وطلب مني أروح بيت أهلي، ومع الوقت زادت المشاكل بينا، وطلبت منه الطلاق بود عشان خاطر الولاد، لكنه رفض ورفض الصلح»، فقررت أن تقيم دعوى خلع حملت رقم 637.