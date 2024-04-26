«القاهرة الإخبارية»: روسيا تقصف قطارا يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا كتب: منى صلاح 02:58 م | الجمعة 26 أبريل 2024 قطار أسلحة- ارشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ الجيش الروسي أكد قصف قطار يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي يقصف منشأتين لتخزين الغاز في أوكرانيا القاهرة الإخبارية: الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة فوديان شرق أوكرانيا الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا خسائر ضخمة خلال أسبوع.. الجيش الروسي يٌعمق جراح أوكرانيا بـ7285 قتيلا الجيش الروسي روسيا أوكرانيا العلاقات الروسية بقلم منى صلاح