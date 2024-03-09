خسائر ضخمة خلال أسبوع.. الجيش الروسي يٌعمق جراح أوكرانيا بـ7285 قتيلا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن قواتها واصلت تحسين مواقعها والاستيلاء على خطوط أكثر ملاءمة على مختلف المحاور.

الجيش الأوكراني خسر ما مجموعه نحو 7285 جنديا

وبحسب «روسيا اليوم» فإن الجيش الأوكراني خسر ما مجموعه نحو 7285 جنديا، وأنه خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس الحالي، نفذت القوات الروسية 34 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وراجمات صواريخ وطائرات بدون طيار.

ونجحت القوات الروسية في إصابة مواقع تجميع قوارب مسيرة وإعدادها للاستخدام القتالي، ومواقع ترسانات وقواعد وقود للمعدات العسكرية ونقاط انتشار وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب.

استسلام 24 جنديا أوكرانيا

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن 24 جنديا أوكرانيا استسلم خلال أسبوع وأن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة حتى الأن بلغ 576 طائرة، و267 مروحية، و14658 طائرة بدون طيار، و15400 دبابة ومدرعة أخرى، و1234 راجمة صواريخ، و482 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8322 قطعة من المدافع الميدانية ومدافع الهاون، و19498 مركبة عسكرية خاصة.