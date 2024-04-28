حظك اليوم برج العقرب الأحد 28-4-2024 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بسرعة الغضب والانفعال الشديد من مواقف بسيطة لا تستدعي ذلك، وهو ما يضعه في مشكلات مع من حوله سواء على المستويين الشخصي والمهني، وقد يخسر كثيرًا بسبب ذلك.

وفي السطور التالية، نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج العقرب الأحد الموافق 28 أبريل، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تجد محاربة من المحيطين بك ومحاولات لإحباطك وفشلك، وتجد أحد الحاسدين التدخل في شؤونك رغبة منه في إحراجك، فكن متنبهاً لكيفية الرد والتعامل، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمر ببعض التوترات في حياتك العاطفية، فحذار من قسوتك ولا تتعامل بالرفض والعناد مع طلبات الحبيب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحي

خسارتك المادية قد تؤثر على حالتك الصحية التي تجبرك على الابتعاد عن نشاطك المهني وتلزم الفراش.