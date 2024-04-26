يتميز برج الدلو بالهدوء والرضا ويساعد من حوله، وهو إنسان حساس ومشاعره صادقة، ويعمل بإخلاص شديد ولا يمل النجاح وتحقيق الأهداف، ورغم ذلك يعشق الوحدة، ويفكر ويحلل الأحداث جيدًا، ويتسم بحبه الشديد للمعرفة والأشياء المعقدة.

ومن مشاهير برج الدلو الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أنك ستجد فرصة مناسبة لبدء مشروع جديد، وتذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك من حرية الفوضى، وكن مستعدًا، واعتمد على التحليل الدقيق قبل الاستثمار في مشروع جديد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي لن تتعامل مع مشاكلك بنفسك، لكن سوف تتقاسمها مع شريك حياتك بشكل مفيد، كما تحتاج إلى المساعدة العملية في طرح الموضوع في مكان عام.