إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على كتائب إسرائيلية منها نتساح يهودا

تراجعت الإدارة الأمريكية عن معاقبة كتائب إسرائيلية ارتكبت مخالفات لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذكرت مصادر لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، الجمعة، إدارة بايدن لن تعاقب ثلاث كتائب عسكرية تابعة للاحتلال رغم ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها كتيبة نتساح يهودا.

3 كتائب في الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن ثلاث كتائب في الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الفلسطينيين في يهودا والسامرة لكن لن يتم فرض عقوبات عليهم بسبب الخطوات التي اتخذتها إسرائيل.

وجاء قرار الإدارة الأمريكية، الذي لم يعلن رسميا للجمهور بعد، في رسالة سلمها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وهو القرار الذي لن يتم بموجبه فرض عقوبات أمريكية على هذه الكتائب.

الاتهامات تتعلق بأحداث قبل 7 أكتوبر

وتتعلق الاتهامات الموجهة ضد الكتائب المختلفة بقضايا حدثت قبل 7 أكتوبر ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الانتقادات ضد إدارة بايدن من أولئك الذين يقولون إنه لم يتم القيام بما يكفي لجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أفعالها الغير إنسانية ضد الفلسطنيين في غزة.