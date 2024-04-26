مسؤول أممي يحذر: 10% من قذائف إسرائيل على غزة لم تنفجر حتى الآن

حذر بير لودهامار المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من القذائف الإسرائيلية التي لم تنفجر حتى الآن متوقعًا أن الركام الموجود في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة قد يستغرق 14 عاما لرفعه.

تحذير من المخلفات التي لم تنفجر

ونقلت «رويترز» تصريحات المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، والتي قدر فيها مخلفات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بنحو 37 مليون طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وحذر المسؤول الأممي من عدد الذخائر التي لم تنفجر والتي عُثر عليها في غزة: «نعرف أن هناك عادة معدل فشل يصل إلى 10% على الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تنفجر» ، مشيرًا أنه من المتوقع أن تستغرق إزالة الركام وأنقاض المباني المدمرة، قرابة 14 عاما في ظل ظروف معينة بـ100 شاحنة يوميًا.

حرب إبادة جماعية في غزة

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 34356 شهيدًا و77368 جريحًا أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.