استشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على شرق ووسط غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنَّ طائرات تحلق بكثافة داخل أجواء قطاع غزة ويسميها أهالي القطاع بـ«الزنانة»، على حد وصفهم، وهي طائرات استطلاع لا تفارق الأجواء هنا بالإضافة إلى الطائرات الإسرائيلية الحربية التي تشن غارات بشكل متواصل على أنحاء واسعة من غزة.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة للقناة: «آخر الغارات الإسرائيلية التي تم شنها على القطاع كانت باتجاه حي الزيتون الواقع شرق غزة، بالإضافة إلى 3 غارات أخرى شنتها باتجاه منزل سكني في شارع الوحدة بحي الرمال بوسط القطاع ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة».

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة بمدينة الزهراء بالأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، لا تزال تقوم بإطلاق زائف وتفجير المنازل السكنية للمواطنين الفلسطينيين ناهيك عن إطلاق النيران صوب مزارع فلسطيني كان يتواجد بأرضه في محيط مدينة الزهراء حينما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النيران».