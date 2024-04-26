مراسل «القاهرة الإخبارية»: مساع يونانية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إنَّ هناك مساعٍ يونانية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية الصراع بل وتبذل جهوداً مضنية لحل القضية الفلسطينية معلنةً أنه لا حل سياسي للقضية إلا عبر إعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وتكون على حدود ما قبل 1967.

الحرب على غزة

وأضاف «بركات»، خلال تغطية خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «عقب اللقاءات التي عقدها وزير خارجية اليونان على هامش المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية وزيارته لعدد من دول الخليج وآخرها قطر والكويت أمس، دعا أوروبا والعالم العربي إلى توحيد الجهود من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وتابع: «وفقا لوزير الخارجية اليوناني الذي صرح بأنه أتيحت الفرصة لمناقشة قضية الشرق الأوسط الساخنة خلال الأيام الأخيرة ليؤكد أن الوضع لا يسير على ما يُرام، وهناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بعملية السلام مشددا على خطورة الوضع وتدهوره كما حث العالم على بذل مزيد من الجهود لإيقاف حمام الدم هناك».